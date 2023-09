Probealarm Warntag - Sirenengeheul und Handyalarm in Rheinland-Pfalz

Mainz · Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag haben auch vielerorts in Rheinland-Pfalz um 11.00 Uhr die Sirenen geheult. So war der Probealarm etwa in Mainz und Koblenz zu hören, im Koblenzer Stadtteil Metternich erklang zudem anschließend die Durchsage: „Hier ist ihre Feuerwehr, dies ist ein Probealarm.“ Zudem wurden die Menschen auch über andere Kanäle gewarnt - etwa über Radiodurchsagen oder über ihre Handys.

14.09.2023, 11:38 Uhr

Eine Warnsirene ist auf einer Schule montiert. Foto: Fabian Sommer/dpa

Nach Angaben des Landkreistags wollten sich alle Landkreise beteiligen, allerdings nicht überall mit Sirenengeheul. Mit dem Probealarm sollte getestet werden, wie die Bevölkerung bei Katastrophen flächendeckend gewarnt werden kann. © dpa-infocom, dpa:230913-99-184234/3

(dpa)