Warntag in Rheinland-Pfalz offenbart Lücken im Alarmsystem

Mainz Warnhinweise auf Smartphones kommen nur zeitverzögert, Sirenen bleiben still. Der erste bundesweite Warntag zeigt auch in Rheinland-Pfalz, wo es noch Lücken gibt.

Mit Sirenen-Geheul und Pannen bei der Handy-Alarmierung ist am Donnerstag auch in Rheinland-Pfalz der Ernstfall geprobt worden. So ertönten etwa in der Landeshauptstadt Mainz um 11 Uhr plangemäß die Sirenen. Neben dem Heulton sollten auch Hinweise über Warn-Apps wie Nina oder Katwarn auf Handys gesendet werden. Allerdings blieb die Warn-App Nina zunächst bei vielen Nutzern still. Die angekündigte Warnmeldung erschien nur zeitverzögert. In den sozialen Medien wiesen viele Nutzer darauf hin, dass sie keine Warnungen auf ihre Handys erhalten hatten.