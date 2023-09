Probealarm Warntag auch in Rheinland-Pfalz per Sirene, Handy und Co.

Die Teilnahme am Warntag obliege ebenso wie die Auswahl der Warnmittel den Kommunen, teilte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums am Mittwoch mit. Nach Angaben des Landkreistags beteiligen sich alle 24 Landkreise am Warntag, wenngleich Sirenen nicht in jedem Kreis zu hören sein würden. Die Landeshauptstadt Mainz hat beispielsweise angekündigt, ihre Sirenen aufheulen zu lassen und Warnmeldungen auf digitalen Werbetafeln erscheinen zu lassen. Unter anderem in Koblenz, Ludwigshafen und Frankenthal sollen ebenfalls die Sirenen heulen.