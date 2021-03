Warnstreiks und Demo vor vierter Metall-Tarifverhandlung

Mainz Mit Warnstreiks und Protesten hat die IG Metall die vierte Verhandlungsrunde im Tarifgebiet Mitte der Metall- und Elektroindustrie eröffnet. Vor dem Tagungshotel in Mainz demonstrierten am Freitag rund 300 Metaller unter anderem mit einem Auto-Corso, wie ein Gewerkschaftssprecher berichtete.

Für den Freitag hatte die IG Metall erneut Warnstreiks in vielen Betrieben organisiert. So legten die Beschäftigten unter anderem beim Kasseler Rüstungshersteller Krauss-Maffei-Wegmann, im Daimler-Werk Wörth sowie beim Zulieferer ThyssenKrupp-Bilstein in Mandern die Arbeit nieder. Auch für die kommende Woche sind weitere Warnstreiks geplant.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe. Die Warnstreiks haben am 2. März begonnen.