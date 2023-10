Einzelhandel Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen waren unter anderem Beschäftigte in Kaufland-Märkten etwa in St. Ingbert, Kaiserslautern und Mainz sowie bei H&M in Ludwigshafen, Kaiserslautern und Mainz. In Koblenz, Kaiserslautern und Saarlouis galt der Aufruf für Ikea. Die nächsten Verhandlungsrunden finden im Groß- und Außenhandel am 30. Oktober in Hessen und für den Einzelhandel am 1. November in Mecklenburg-Vorpommern statt.