Tarifverhandlungen : Warnstreiks in Kitas ausgeweitet: Hunderte bei Demos

Mainz/Kirchheimbolanden In Mainz und anderen Städten bleiben viele Kindertagesstätten geschlossen. Die Beschäftigten machen auf den Straßen ihrem Unmut über die aktuellen Tarifverhandlungen Luft.

Mit einer Ausweitung ihrer Warnstreiks und mit Demonstrationen haben Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes am Donnerstag in Rheinland-Pfalz ihren Druck vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen in der kommenden Woche erhöht. In Mainz folgten mehrere Hundert Teilnehmer dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt und forderten bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung. „Bildung statt Aufsicht“, „KITA: Come in & Burnout“, war auf Transparenten zu lesen. Der Zug führte auch am Bildungsministerium vorbei. Verdi ging von rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.