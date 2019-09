Tarifkonflikt : Warnstreiks: Busse stehen im Saarland still

Am Dienstag (24.09.2019) streiken die Busfahrer der kommunalen Unternehmen im Saarland.

Saarbrücken Rund 500 Busfahrer haben am Dienstagmorgen im Saarland die Arbeit ruhen und ihre Fahrzeuge stehen lassen. Am Mittwoch soll der Warnstreik nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in die nächste Runde gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dann seien Fahrer der Verkehrsunternehmen Saarbahn, der Neunkirchner NVG und FSN, der KVS Saarlouis sowie der VVB Völklingen erneut zum ganztägigen Warnstreik von 3.00 Uhr bis Mitternacht aufgerufen.

Die Gewerkschaft drohte außerdem mit einem unbefristeten Streik. Die Verdi-Tarifkommission bereite eine Urabstimmung vor. Wenn sich mindestens 75 Prozent der Befragten dafür aussprächen, werde der Streik eingeleitet.

Bereits am Dienstag waren der Gewerkschaft zufolge fast alle Verbindungen vom Warnstreik betroffen, auch Schulbusse. Zusätzlich zu den Fahrern hätten sich noch Mitarbeiter aus Werkstatt und Verwaltung beteiligt.

Grund für die Warnstreiks sind die am Montag gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 1000 kommunalen Busfahrer im Saarland, wie ein Gewerkschaftssprecher mitteilte. Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband Saar (KAV) hatten Anfang der Woche die dritte Runde der Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt.

Verdi hat für neu eingestellte Busfahrer einen Einstiegslohn von 2800 Euro gefordert plus die Anhebung der Entgelte aller anderen Beschäftigten um 427 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren.