Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz

Ein Streikender trägt eine Warnweste mit dem Verdi-Logo. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Mainz Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung in Rheinland-Pfalz zum Warnstreik aufgerufen. Zusteller in Wöllstein (Landkreis Alzey-Worms) legten am Freitagmorgen ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Auch Zusteller sowie Beschäftigte im Paketzentrum Saulheim waren dazu aufgerufen.

Nach Angaben der Deutschen Post erreichten am Freitag bundesweit 65 000 Pakete und 356 000 Briefe nicht wie geplant ihre Empfänger. Wie das Unternehmen mitteilte, handelte es sich um 1,2 Prozent der Pakete und um 0,6 Prozent der Briefe gemessen an der bundesweiten Tagesmenge. In Regionen, die von den Auswirkungen betroffen sind, können aber durchaus viele Briefkästen leergeblieben sein.