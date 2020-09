Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz

Eine Briefträgerin fäht mit ihrem Fahrrad eine Straße entlang. Foto: Sven Hoppe/dpa

Mainz Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung in Rheinland-Pfalz zum Warnstreik aufgerufen. Zusteller in Wöllstein (Landkreis Alzey-Worms) legten am Freitagmorgen ihre Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Auch Zusteller sowie Beschäftigte im Paketzentrum Saulheim waren dazu aufgerufen.