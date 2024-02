Tarife Warnstreik legt Großteil des Busverkehrs lahm

Wegen eines Warnstreiks werden in mehreren Städten im Saarland ab Donnerstagabend (20 Uhr) Fahrgäste vergeblich auf ihren Bus warten. Bei der Saarbahn in Saarbrücken zum Beispiel fallen alle Busverbindungen der insgesamt 40 Saarbahn-Linien bis zum Betriebsende in der Nacht zu Samstag aus, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen sind auch alle Schulbuslinien, die sogenannten 800er Linien. Insgesamt rund 300 Busfahrerinnen und Busfahrer seien bei der Saarbahn aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.