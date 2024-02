Tarifkonflikt Warnstreik in Rheinland-Pfalz: Viele Busfahrten fallen aus

In Rheinland-Pfalz fallen am Mittwoch erneut viele Busfahrten aus. Grund dafür ist ein von der Gewerkschaft Verdi ausgerufener Warnstreik, der sich an die Beschäftigten der privaten Busbetriebe richtet. Der Ausstand begann um 3 Uhr und sollte bis Schichtende dauern. Verdi-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider sprach am Mittwochmorgen von einer „riesigen Beteiligung“, eine genaue Zahl könne jedoch erst im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. „Fast alle Busse werden ausfallen“, sagte er.