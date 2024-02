Verdi-Aufruf Warnstreik im Saarland und Region Trier: Ausstände geplant

In dieser Woche sei mit weiteren Warnstreiks zu rechnen, sagte Umlauf. Für Rheinland-Pfalz sei ein Termin noch in Planung. Im Saarland stünden für Busfahrerinnen und Busfahrer kommunaler Betriebe am Dienstag Tarifverhandlungen an. Sollte es nicht zu einem Ergebnis kommen, plane die Gewerkschaft eine Urabstimmung, die längere Ausstände ermöglichen würde. In jedem Fall soll es dann einen weiteren Warnstreik in dieser Woche im Saarland geben, hieß es.