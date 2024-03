Tarifkonflikt Warnstreik im privaten Busgewerbe geht zu Ende

Nach dem Ende der letzten Schichten am Sonntag geht in Rheinland-Pfalz der rund zweiwöchige Warnstreik im privaten Busgewerbe zu Ende. Das dürfte viele Pendler und Familien begeistern. Letztere mussten in den vergangenen Tagen improvisieren, da während des Ausstandes auch viele Schulbusse nicht rollten.