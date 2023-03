Tarifkonflikt Warnstreik führt zum Stillstand auf der Schiene

Mainz · Der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat am frühen Montagmorgen nach Gewerkschaftsangaben zum Stillstand auf den Schienen in Rheinland-Pfalz geführt. „Es steht alles seit 0.00 Uhr“, sagte der Geschäftsstellenleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Mainz, Lars Kreer.

27.03.2023, 05:51 Uhr

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

28 Stellwerke würden bestreikt, darunter die Stellwerke in den Hauptbahnhöfen Mainz und Trier. Unter anderem das Stellwerk Koblenz sei zwar mit Beamten besetzt. Der Bahnverkehr ruhe dort trotzdem, da umliegende Stellwerke bestreikt würden. „Es hoffen alle, dass der Streik den nötigen Druck entfaltet“, sagte Kreer. Auch im Saarland stehe der Zugverkehr komplett, da Stellwerke bestreikt würden. Aufgerufen haben zu dem umfassenden Ausstand haben die EVG sowie die Gewerkschaft Verdi, die in ihren jeweiligen Tarifkonflikten höhere Löhne erstreiten wollen. Im Verdi-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland beteiligen sich nach Gewerkschaftsangaben auch Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe in Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen an dem Ausstand. © dpa-infocom, dpa:230326-99-96012/4

(dpa)