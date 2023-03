Tarifkonflikt Warnstreik: Erste Regional- und S-Bahn-Linien fahren wieder

Frankfurt am Main · Einige vom bundesweiten Warnstreik betroffene Züge der Regional- und S-Bahn-Linien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind wieder angefahren. Die einzelnen Linien fuhren seit dem Nachmittag, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.

27.03.2023, 17:14 Uhr

Eine Hinweistafel weist auf den Streik der EVG hin. Foto: Julian Rettig/dpa

Für Informationen zu konkreten Verbindungen verweist das Unternehmen auf seine Auskunftsmedien wie bahn.de/aktuell oder den DB Navigator. Der Fernverkehr hingegen steht den Angaben zufolge noch den ganzen Montag still. „Auch der Güterverkehr wird weitgehend zurückgehalten, um nach dem Streik ein rasches Anfahren des Zugbetriebs zu ermöglichen“, erklärte eine Bahnsprecherin. © dpa-infocom, dpa:230326-99-96012/6

(dpa)