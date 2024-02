Tarife Warnstreik bremst Busse der Saarbahn aus

Für viele Pendler und Schüler im Saarland dürfte es ein holpriger Start in die Arbeitswoche werden: Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder in den kommunalen saarländischen Verkehrsbetrieben in Saarbrücken, Völklingen, Saarlouis und Neunkirchen am kommenden Montag (26. Februar) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.