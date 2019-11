Warnstreik an der Mainzer Unimedizin vorerst abgesagt

Mainz Pflegekräfte der Unimedizin beklagen einen Mangel an Personal, doch Verhandlungen zwischen Klinikleitung und Gewerkschaft über Entlastungsmaßnahmen stockten zuletzt. Ein Warnstreik war geplant. Doch nun gibt es eine Verschnaufpause für weitere Gespräche.

Der geplante Warnstreik am größten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, der Mainzer Unimedizin, findet vorerst nicht statt. Dies haben die Beschäftigten in einer Vollversammlung am Mittwoch beschlossen, wie die Gewerkschaft Verdi am Abend mitteilte. Der Ausstand sollte ursprünglich an diesem Donnerstagmorgen beginnen. Hintergrund sind Klagen vor allem der Pflegekräfte über Personalnot und unzumutbare Arbeitsbedingungen.