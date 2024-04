Wetter Warmes Wochenende im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Am Samstag zeigt sich laut DWD dann die Sonne und es bleibt trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad wird es zudem „ungewöhnlich warm“. Die höchsten Werte sollen am Rhein gemessen werden. In der Nacht zum Sonntag treten einige wenige Wolken auf, es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad in tiefen Lagen und auf bis 8 Grad in höchsten Lagen.