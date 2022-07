Wetter : Warm und sonnig in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Festung Ehrenbreitstein hoch über dem Rhein bei Koblenz kurz nach Sonnenaufgang. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen sonnig und warm. Am Samstag scheint tagsüber die Sonne bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im höheren Bergland wird es maximal 23 Grad warm. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 14 Grad am Rhein und 7 Grad in der Eifel trocken.

Am Sonntag rechnen die Meteorologen zunächst mit sonnigem Wetter, ab dem Mittag dann vermehrt mit Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 bis 31 Grad, in höheren Lagen auf 24 Grad. Zunächst wehe ein schwacher Wind aus Südwest, zum Abend hin aus Nordwest. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 16 Grad am Oberrhein und 8 Grad in der Eifel.

Der Montag wird laut Wetterbericht meist heiter und niederschlagsfrei. Vor allem im Norden werde es zeitweise auch bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad, in der Hocheifel bei 21 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220702-99-883963/2

(dpa)