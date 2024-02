Legalisierung Wannabes und Osterhasen: Landtag debattiert über Cannabis

Er sei für die Gleichbehandlung von Drogen. „Es gibt keine Gesellschaft, in der keine Drogen konsumiert werden“, betonte Köbler. Es sei Aufgabe der Politik, dies zu reglementieren. Cannabis berge natürlich Gefahren, gerade bei jungen Menschen. „Aber wir haben eben Substanzen in Deutschland völlig legal im Umlauf, die wesentlich gefährlicher sind“, betonte Köbler und zählte die Zahl der Todesfälle durch Alkohol und Cannabis im Land in den vergangenen Jahren auf. Die CDU gehe nicht mit gleichen Maßstäben an unterschiedliche Drogen heran. „Und das ist ihre Doppelmoral“, rief Köbler in Richtung der Unionsfraktion.