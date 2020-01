Wandernder Rüde: Totes Tier bei Mainz war ein Wolf

Mainz Bei dem Mitte Januar auf der Autobahn 60 bei Mainz angefahrenen Tier hat es sich definitiv um einen Wolf gehandelt. Das habe eine Analyse des Kadavers ergeben, teilte das Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mit.

Derzeit liefen noch am Internationalen Wildtierzentrum in Berlin weitere Untersuchungen, um noch mehr etwa über die genaue Todesursache herauszufinden.

Das an der A60 nahe dem Dreieck Mainz angefahrene und nach dem Unfall verendete Tier sei noch nicht an anderer Stelle nachgewiesen worden, aus welchem Rudel es stamme, sei nicht bekannt. Vermutlich handele es sich um einen einzelnen, wandernden Rüden. In der Regel halten sich Wölfe laut Umweltministerium nicht länger in dicht besiedelten Gegenden wie dem Rhein-Main-Gebiet auf - und wenn, dann seien sie nur auf dem Durchzug. Wölfe könnten pro Tag bis zu 80 Kilometer zurücklegen.