Wanderin findet Handgranate und Munition im Wald

Bad Hönningen Zwei Wanderungen, zwei explosive Funde: Eine Spaziergängerin hat zwei Tage in Folge erst eine Handgranate und Munition und dann erneut Munition in einem Waldstück unweit von Schloss Arenfels in Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) gefunden.

