Wanderer vom Rheinsteig tot gefunden

Oberhammerstein Der seit etwa anderthalb Wochen vermisste Wanderer vom Rheinsteig ist tot. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde am Sonntagvormittag abseits des Wanderwegs in einem unübersichtlichen Waldstück zwischen Oberhammerstein und Rockenfeld (beide Kreis Neuwied) entdeckt.

Der Wanderer lag fernab von seiner ursprünglichen Route, dem Rheinsteig. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unglücksfall aus.