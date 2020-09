Wanderer an Mosel-Klettersteig abgestürzt

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ediger-Eller Feuerwehrkräfte haben im Moseltal einen 80-jährigen Wanderer gerettet, der an einem Steilhang sechs Meter in die Tiefe gestürzt war. Der Mann war am Samstag auf dem Calmont-Klettersteig zwischen Bremm und Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

