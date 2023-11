Kommunen Wallmerod bekommt Förderung aus Klimaschutzprogramm

Ministerin Katrin Eder (Grüne) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) haben den ersten Förderbescheid aus den mit 250 Millionen Euro ausgestatteten Kipki am Mittwoch übergeben. Dreyer sprach in Wallmerod vom „bundesweit größten Finanzierungs- und Beratungspaket für kommunalen Klimaschutz“ und betonte: „Kommunen kommt beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu.“ Um die bis spätesten 2040 angestrebte Klimaneutralität in Rheinland-Pfalz erreichen zu können, brauche es einen Schulterschluss in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen und verlässliche Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort.