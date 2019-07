Waldbrand und brennende Heuballen gelöscht: Ein Verletzter

Saarbrücken Die Feuerwehr hat einen Waldbrand im Saarbrücker Deutschmühlental sowie 1000 brennende Heuballen in der Nähe von Saarlouis gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten in Überherrn bei Saarlouis am Samstag verletzt, wie die Polizei in Saarbrücken berichtete.

Im Deutschmühlental brannten mehrere einzelne Waldflächen mit einer Gesamtgröße von rund 64 Fußballfeldern. Insgesamt seien rund 220 Kräfte aus mehreren Löschbezirken der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr im Einsatz gewesen. Das Feuer sei am Freitag gegen Mittag ausgebrochen und erst am frühen Samstagmorgen vollständig gelöscht gewesen. Eine Brandwache habe in der Nacht noch mehrere Glutnester auf dem trockenen Boden löschen müssen.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Auch die Ursache stand nicht genau fest, möglich sei jedoch, dass Funkenflug eines ICE auf der nahen Bahnstrecke den Brand verursacht habe. Die Straße und die Bahnstrecke waren während der Löscharbeiten gesperrt.