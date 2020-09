Wald bei Taben-Rodt brennt: B51 und Bahnstrecke gesperrt

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Taben-Rodt Wegen eines Flächenbrands in einer Hanglage nahe des Bahnhofs Taben-Rodt im Landkreis Trier-Saarburg sind am Donnerstag die Bundesstraße 51 und die Bahnstrecke entlang der Saar gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, dauerten die Löscharbeiten am Nachmittag an.

