Wal-Umzug von China nach Island erfolgreich

Luxemburg Zwei Beluga-Wale sind am Mittwoch von China nach Island umgezogen. Nach zwölf Stunden Flug seien die Weißwale Little Grey und Little White wohlbehalten auf dem Flughafen Keflavik gelandet, sagte eine Sprecherin der luxemburgischen Frachtfluglinie Cargolux.

Den rund 10 000 Kilometer langen Sonderflug legten Little Grey und Little White in speziellen Containern zurück, in denen sie rund um die Uhr überwacht wurden. Die letzte Etappe werden sie auf Lastwagen und eine Fähre geladen. In der Bucht werden sie mindestens 40 Tage in einem Quarantänebecken verbringen, wo sie sich erholen können. Später werden sie dann in die geschützte Bucht gelassen.