2. Bundesliga : „Wahre Gesicht zeigen“: Lautern will in Rostock punkten

„Wahre Gesicht zeigen“: Lautern will in Rostock punkten

Kaiserslautern Auf den auswärts ungeschlagenen Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern wartet am 13. Spieltag die weiteste Reise der Saison. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) sind die Roten Teufel zu Gast beim FC Hansa Rostock.

Die 0:3-Heimniederlage nach schwacher Leistung am vergangenen Wochenende gegen Jahn Regensburg habe man aufgearbeitet, sagte Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster am Donnerstag.

„Wir haben gemeinsam mit der Mannschaft den Finger in die Wunde gelegt. Die Jungs haben schon gewusst, was sie da gemacht machen, oder besser gesagt, was sie nicht gemacht haben“, meine er. „Sie waren im Training in dieser Woche aber sehr fokussiert. Ich denke, dass wir eine Reaktion zeigen werden, um wieder das wahre Gesicht des FCK zu zeigen.“