Wahlen Wahlplakate an mehreren Orten in Rheinland-Pfalz gestohlen

Unbekannte haben in mehreren Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz Wahlplakate verschiedener Parteien abgerissen oder entwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, riss in Germersheim ein unbekannter Täter am Mittwochabend ein Wahlplakat der CDU ganz und ein Plakat der FDP zur Hälfte ab. In Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) stahl am vergangenen Wochenende jemand zwei Banner der Freien Wähler. Im benachbarten Limburgerhof wurden sechs Großwahlplakate der SPD entwendet, in Waldhof dagegen Plakate der CDU und SPD. Die Polizei sucht nach Zeugen.