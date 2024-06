Europawahl Wahllokale öffnen in Rheinland-Pfalz

Die Wahllokale für die Abstimmung zum Europäischen Parlament und für die Kommunalvertretungen haben in Rheinland-Pfalz geöffnet. Von 8.00 Uhr an können die Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht für die Briefwahl entschieden haben, ihr Kreuzchen auf den unterschiedlichen Wahlzetteln machen. Insgesamt rund 3,2 Millionen Menschen sind dazu in Rheinland-Pfalz aufgerufen. In einigen Orten im Land gibt es auch Landrats- und Bürgermeisterwahlen.