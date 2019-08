Wahlkampfendspurt: Senftleben setzt auf Unentschiedene

Ingo Senftleben. Foto: Gregor Fischer.

Potsdam Angesichts des Rückstands der CDU in den jüngsten Umfragen setzt deren Spitzenkandidat für die Brandenburger Landtagswahl, Ingo Senftleben, im Endspurt auf die noch unentschiedenen Wähler. „Nach den Umfragen sind noch knapp 40 Prozent der Wähler unentschlossen, ob sie und wen sie wählen wollen“, sagte Senftleben am Samstag vor einer Abschlusskundgebung der CDU in Potsdam.

„Ich sage: „Geht wählen und wenn ihr den Wechsel wollt nach knapp 30 Jahren SPD, dann wählt die CDU.““ Der Wahlkampf ende erst am Sonntag um 8 Uhr mit Öffnung der Wahllokale, sagte er.