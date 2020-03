Wagen brennt auf A8 bei Kirkel völlig aus

Kirkel Komplett ausgebrannt ist ein Wagen auf der Autobahn 8 nahe Kirkel. Ein 48-Jähriger war am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Zweibrücken unterwegs, als er Qualm an seinem Auto aufsteigen sah, wie die Polizei Homburg am Freitag mitteilte.

