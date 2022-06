Regionalverband Saarbrücken : Waffenbesitzer schießt aus Fenster: Zwei Polizisten verletzt

Saarbrücken Großeinsatz der Polizei in einem Stadtteil von Saarbrücken: Ein Waffenbesitzer, dessen Wohnung durchsucht werden sollte, schießt aus dem Fenster. Ein Beamter wird getroffen und verletzt.

Ein Polizist ist am Freitag bei einem Einsatz in Saarbrücken-Klarenthal angeschossen und verletzt worden. Er werde im Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken mit. Eine weitere Beamtin wurde durch umherfliegende Glassplitter verletzt. Der mutmaßliche Schütze habe sich nach der Schussabgabe in seiner Wohnung verbarrikadiert und anschließend gezielt auf die Absperrung und Fahrzeuge der Polizei geschossen, die am Vormittag zum Großeinsatz eintrafen.