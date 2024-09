Vorhersage Wärmeres Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Vorhersage zufolge ist es am Montag stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad an. Am Dienstag rechnen die Meteorologen mit vielen Wolken und seltenen Schauern, im Laufe des Tages aber auch mit größeren Auflockerungen. Die Temperaturen steigen weiter an, auf Höchstwerte von 18 bis 21 Grad.