Wetter : Wärmegewitter ziehen über Rheinland-Pfalz und das Saarland

Barweiler Infolge der hohen Wärmebelastung ziehen ab Donnerstag schwere Gewitter über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Nachdem es vormittags noch sonnig und trocken ist, ziehen dann ab dem Nachmittag erste Schauer und Gewitter über die Länder, welche lokal von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Freitag wechseln sich Regen und Sonne über beiden Ländern ab. Teilweise kann es schwer gewittern, Starkregen ist ebenso nicht ausgeschlossen. Gegen Nachmittag beruhigt sich die Wetterlage allerdings wieder. Die Temperaturen sinken bei mäßigem Wind auf 25 bis 32 Grad, in Hochlagen der Eifel auf 22 Grad. Bei Gewittern sind auch Sturmböen möglich. In der Nacht bleibt es trocken. Der Samstag wird nach DWD-Angaben heiter bis wolkig. Das Thermometer zeigt bei schwachem bis mäßigem Wind 23 bis 27 Grad sowie in Hochlagen 20 Grad.