Forschungsprojekt Wände mithilfe digitaler Plattformen neu verbauen

Die Temperatur in Rheinland-Pfalz liege schon um 1,6 Grad und damit um 0,1 Grad über dem Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, sagte Projektleiter Professor Jürgen Graf von der RPTU. Prognosen gingen davon aus, dass alles, was bisher gebaut worden sei, bis 2060 noch einmal gebaut werde, vor allem in Afrika und Asien. Der Ressourceneinsatz beim Bauen müsse daher deutlich reduziert werden.