Kommunen Wachsende Sorgen wegen steigender Zahl von Geflüchteten

Binz hatte vor wenigen Tagen die Aufstockung der Aufnahmekapazitäten für geflüchtete Menschen im Land angekündigt. In den Aufnahmeeinrichtungen (AfA) des Landes sollen damit dann insgesamt rund 8000 Plätze zur Verfügung stehen. Nach Angaben der Ministerin steigt die Zahl der geflüchteten Menschen derzeit stark an. Daher sei es nicht zu vermeiden, die Verteilung der Menschen an die Kommunen auf bis zu 400 pro Woche in der nächsten Zeit anzuheben.