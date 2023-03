Landwirtschaft Wachsende Begeisterung für deutsche Trüffel

Im Saarland und in Bayern bietet Hobby-Forscherin Gabi Wenk Kurse zur Trüffelsuche mit Hund an. Mit ihrem Windhund hat sie nach eigenen Angaben schon knapp 200 Arten gefunden. Insgesamt gebe es in Deutschland rund 500 Trüffelarten. Als besonders geschützt gelten die rund 20 Arten der Gattung Tuber. Laut Saar-Umweltministerium ist ihre Entnahme verboten. Auch geringe Mengen dürfen nicht gesammelt werden. In umliegenden Ländern wie Luxemburg und Frankreich sei dies laut Wenk „gar kein Problem“.