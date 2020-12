Vorwurf sexuellen Missbrauchs von ehemaligen Heimkindern

Eine goldfarbene Justitia-Figur. Foto: Britta Pedersen/ZB/dpa/Symbolbild

Pirmasens Mit dem Vorwurf sexuellen Missbrauchs haben sich ehemalige Bewohner eines Heims in Pirmasens an das Bistum Speyer gewandt. Es gehe um Anzeigen von vier Betroffenen, die sich auf die 1950er-, 1960er- und 1970-Jahre beziehen, sagte ein Sprecher des Bistums am Sonntag.

