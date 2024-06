Landtag Vorstandswahl der Freien Wähler: Wer setzt sich durch?

Mit Spannung wird die Vorstandswahl in der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Mainz an diesem Freitag (ab 8.30 Uhr) erwartet. Der bisherige Vorsitzende, Joachim Streit, ist ins Europaparlament in Brüssel eingezogen. Trotzdem könnte der stellvertretende Bundesvorsitzende als Fraktionschef in Mainz bestätigt werden. Denn in der sechsköpfigen Fraktion rumort es.