Vorsitzende der Hausärzte für „2G plus Maske“

Mainz Impfen allein bricht die vierte Welle der Corona-Pandemie nicht - sagt die Vorsitzende der Hausärzte in Rheinland-Pfalz. Es brauche noch mehr. Auch um eine heftige Grippewelle zu verhindern.

Die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands, Barbara Römer, fordert eine Impfpflicht für medizinisches Personal. „Die Menschen denken, sie sind im medizinischen Bereich geschützt, und dann springen da Ungeimpfte rum“, sagte Römer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die niedergelassene Medizinerin plädiert zudem im gesamten öffentlichen Raum für „2G (geimpft und genesen) plus Maske“, vor allem wegen anderen Viren. Die Influenza etwa sei im vergangenen Jahr wegen der Maske ausgefallen.

Die Ärztin rät derzeit von größeren Veranstaltungen und Chorproben ab. Auch in Kletterhallen beispielsweise sei das Risiko erhöht. 90 bis 95 Prozent der 18 bis 30-Jährigen, die mit einer Corona-Infektion in die Praxen kämen, seien ungeimpft. Die übrigen seien auf großen Veranstaltungen gewesen.

Nachdem die über 70-Jährigen per Brief zur Booster-Impfung aufgefordert wurden, seien „die Praxen kollabiert“, es habe mehr als 1500 Anrufe und 300 E-Mails an einem Tag gegeben, berichtet die Verbandsvorsitzende. „Das müssen wir jetzt peu à peu abarbeiten“. Es sei hilfreich, dass die Impfzentren wieder aufmachen könnten, „denn es rollt in den Praxen gerade eine massive Infektionswelle“.