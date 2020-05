Vorschriften für Saisonarbeiter sollen kontrolliert werden

Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftssministerin, gibt eine Pressekonferenz. Foto: Annegret Hilse/Reuters/POOL/dpa

Saarbrücken Der Gesundheits- und Arbeitsschutz von ausländischen Saisonarbeitskräften in der Landwirtschaft soll künftig noch besser kontrolliert werden. Das haben die Länder-Agrarminister nach einer Videokonferenz mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag in Saarbrücken zugesichert.

Die zusätzlichen Standards aufgrund der Corona-Pandemie sollten „dauerhaft implementiert“ werden, sagte der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, der saarländische Ressortchef Reinhold Jost (SPD) nach dem Treffen: „Weil ich es für wichtig erachte, dass man diesen Menschen vernünftige Rahmenbedingungen bietet.“