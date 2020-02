Pariser Ostbahnhof : Soll die Gare de l’Est einem Park weichen?

Gare de l'est in Paris. Foto: SNCF

Saarbrücken/Paris Bürgermeisterkandidat wollte den Ostbahnhof aus dem Zentrum der französischen Hauptstadt verbannen.

Eine echte „Schnapsidee“ – so kommentierte Alain Fontanel, Bürgermeisterkandidat in Straßburg, auf Twitter den Vorschlag seines Parteikollegen Benjamin Griveaux. Auch er bewarb sich für die Macron-Partei LREM um einen Chefsessel im Rathaus, aber in der französischen Hauptstadt. Unter anderem mit einem fragwürdigen Vorschlag: Um wieder mehr Platz für Natur innerhalb von Paris zu schaffen, sollte der Gare de l’ est, der Ostbahnhof, umziehen, raus aus der Kernstadt.

Nicht nur der Straßburger Bürgermeisterkandidat Fontanel kritisierte die Idee. Auch der Präsident der Region Grand Est, Jean Rottner, äußerte sich empört. Durch seinen Vorschlag würde der Kandidat „die Einwohner aus Ostfrankreich opfern“, um das Pariser Rathaus zu erobern. Griveaux lege diesen Menschen gegenüber eine „Gleichgültigkeit“ an den Tag, aber auch „ein völliges Unverständnis für den Alltag und die Organisation des Zugverkehrs“, so Rottner. In der Tat sind die schnellen Zugverbindungen nach Paris ein Argument, mit dem die Region Grand Est wirbt, etwa bei Konzernansiedlungen. In den vergangenen Jahren investierte die Region massiv, um die Reisezeiten zu verkürzen. Von Straßburg bis ins Herz der Hauptstadt in weniger als zwei Stunden: Vor allem bei Geschäftsleuten zieht das.