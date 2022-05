Deutsches Rotes Kreuz : Vorrat an Blutkonserven reicht aktuell für knapp zwei Tage

Vorrat an Blutkonserven reicht aktuell für knapp zwei Tage

Mainz/Saarbrücken Der Vorrat an Blutkonserven in Rheinland-Pfalz und im Saarland befindet sich auf einem relativ niedrigen Niveau. „Zurzeit haben wir nur einen Vorrat für knapp zwei Tage“, erklärte eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Das könne schnell problematisch werden: „Wenn der Vorrat weiterhin so niedrig bleibt, werden Krankenhäuser Operationen verschieben müssen.“ Dazu sei es bereits im letzten Sommer gekommen.

Normal sei beim DRK-Blutspendedienst West ein Vorrat an Konserven für vier bis fünf Tage. „So planen wir auch die Blutspendetermine, damit wir immer eine sichere Reserve haben.“ Der DRK-Blutspendedienst West versorgt die Kliniken in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen mit Blut.