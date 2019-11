Vorlesetag an 390 Orten in Rheinland-Pfalz

Grünen-Politikerin Anne Spiegel. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Zum Vorlesetag werden an diesem Freitag (15.11.) bundesweit hunderttausende Zuhörer erwartet. In Schulen und Kitas schlagen Lehrer, Erzieher, Bibliothekare, Ehrenamtler und Promis die Bücher auf. In Rheinland-Pfalz wird an 390 Orten gelesen, wie die Stiftung Lesen mit Sitz in Mainz am Donnerstag mitteilte.

Rund 2150 Vorleser und 27 000 Zuhörer sind hierzulande dabei. Auch Politiker wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) lesen in Mainz und Speyer vor.