Wahlen Vorgehen nach Brandl-Sieg bei Landratswahl wird diskutiert

Der 43-jährige Brandl war am Sonntag bereits im ersten Wahlgang zum neuen Landrat im pfälzischen Kreis Germersheim gewählt worden. Er kam auf 50,0 Prozent der gültigen Stimmen und folgt in dem Amt demnächst auf seinen Parteikollegen und langjährigen Landrat Fritz Brechtel. Auf den zweiten Platz bei der Landratswahl im Kreis Germersheim kam am Sonntag Bernd Schattner von der AfD mit 17,5 Prozent.