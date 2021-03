Vorfreude bei Grammozis: Mainzer Trainer Svensson gewarnt

Gelsenkirchen Erster Auftritt für den fünften Schalke-Trainer in dieser Saison. Grammozis soll retten, was zu retten ist und die Mannschaft vor allem auf die nächste Saison vorbereiten. Ein Sieg gegen Mainz soll für Aufbruchstimmung sorgen.

SITUATION: Schalke liegt elf Runden vor Saisonschluss neun Punkte hinter dem rettenden Platz 15. Dabei treffen die Königsblauen noch auf die fünf Teams, die unmittelbar vor ihnen stehen. „Wir werden versuchen, nach vorne zu schauen. Das ist unser Weg, dazu haben wir Lust. Diese Energie wollen wir auf den Platz übertragen“, sagte Grammozis. „Ich freue mich total auf das Spiel und möchte die Jungs nur noch loslassen, damit sie zeigen, was in ihnen steckt“, sagte der Trainer.

DER GEGNER: Mainz hat sich unter Trainer Bo Svensson stabilisiert und vor allem in den vergangenen Auswärtsspielen mit guten Ergebnissen in Mönchengladbach (2:1), Leverkusen (2:2) und Dortmund (1:1) überrascht. Svensson hat sich einige Videos von Grammozis' Arbeit zuletzt bei Darmstadt 98 angeschaut. Dazu Partien von Schalke, um möglichst viele Eindrücke vor dem richtungweisenden Spiel zu gewinnen. „Es ist ein Flutlichtspiel, ganz Deutschland schaut zu, dazu die Unruhe bei Schalke. Schalke steht jetzt vor einem Neuanfang. Diese Chance wollen alle Spieler ergreifen und zeigen, was in ihnen steckt“, sagte der Däne.