Corona : Vorerst keine Verschärfung der Maskenpflicht im Saarland

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland steht vorerst keine Verschärfung der Maskenpflicht an. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Krankenhausbelastung durch Covid-Erkrankungen seien in den vergangenen Tagen zurückgegangen, teilte der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Dienstag mit.

„In enger Abstimmung mit der Wissenschaft und den Experten aus dem Gesundheitswesen, haben wir uns daher dazu entschieden, zunächst keine Änderung der Corona-Rechtsverordnung vorzunehmen.“

Die Corona-Lage werde aber weiter „eng kontrolliert und täglich neu bewertet“, sagte Jung. „Sollte es zu einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems kommen, werden wir aber über eine Maskenpflicht in Teilbereichen beraten müssen.“

Im September und Oktober seien bislang mehr als 80 Todesfälle registriert worden. Der Minister appellierte an die Bevölkerung, in Innenräumen eine Maske zu tragen und sich vor Veranstaltungen und Treffen zu testen. Auch riet er zu Impfungen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge wies das Saarland im bundesweiten Ländervergleich am Dienstag bei der Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen weiter den höchsten Wert auf. Die Inzidenz lag bei 905,2. Am vergangenen Donnerstag betrug sie 1122.

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

© dpa-infocom, dpa:221025-99-259355/2

(dpa)