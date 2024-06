Landtag Vorerst keine neue Ausschreibung für Unimedizin-Vorstand

Nach der vorerst gescheiterten Besetzung des Postens des wissenschaftlichen Vorstands der Universitätsmedizin gibt es zunächst keine neue Ausschreibung. Das sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Wissenschaftsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtages in Mainz. Zunächst werde geschaut, ob und wie das Besetzungsverfahren geändert werde.